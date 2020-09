Polowanie na dziki - co należy wiedzieć?

Od pewnego czasu można zaobserwować systematyczny wzrost populacji dzików. To pożyteczne zwierzęta, które można często spotkać w lesie, gdzie jest ich naturalne środowisko. Jednak bywają takie sytuacje, że dziki wyruszają na eskapady do miasta w poszukiwaniu pożywienia. To jeden z wielu powodów, dla których zleca się co roku polowanie na dziki.