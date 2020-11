Sprzęt tworzony z myślą o profesjonalnych łowcach

Wyprawa na polowanie za każdym razem wiąże się z podejmowaniem pewnego stopnia ryzyka. Z racji tego, że mamy do czynienia z dziką zwierzyną na jej terenie, nie zawsze jesteśmy pewni co nas może spotkać. Dlatego spora część myśliwych racjonalnie podchodzi do wykonywanych przez nich działań inwestując w artykuły usprawniające ich łowy. Guide ta435 to nasadka termowizyjna, która dla wielu osób stanowi podstawowe wyposażenie w myśliwskim sprzęcie.

Guide ta435 polowanie może stać się wyjątkowo proste

Guide ta435 składa się z obiektywu o średnicy 35 mm oraz detektora 400x400. Urządzenie to umożliwia detekcję celu z odległości do 2400 metrów. Ponadto niewątpliwym atutem opisywanego sprzętu jest możliwość zmiany lunety dziennej na celownik termowizyjny. Dodatkowo podczas produkcji guide ta435 zastosowano stosunkowo duży wyświetlacz, możliwość czterokrotnego powiększenia, a także odświeżanie na poziomie 50Hz. Hotspot Tracking umożliwia przeprowadzanie dokładnych obserwacji obiektu za pomocą śledzenia najcieplejszego punktu znajdującego się na ekranie. Do zalet należy też zaliczyć niską wagę urządzenia, a także certyfikat wodoodporności, które posiada. Dostępna jest w ofercie firmy Guide Sensmart.