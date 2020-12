Podstawą jest znajomość obowiązujących norm i przepisów

Czym charakteryzuje się polowanie na lisy?

Myślistwo to profesja, którą wyróżnia szereg zasad, z którymi należy się zaznajomić i bezwzględnie przestrzegać. Szczególnie, gdy mamy na myśli to czym charakteryzuje się polowanie na lisy i wszelkiego rodzaju dzikie zwierzęta. W takich sytuacjach niezbędne jest dostosowanie się do panujących przepisów i co ważniejsze dysponowanie niezbędnymi zezwoleniami na wykonywanie obowiązków łowieckich.