Każdy myśliwy i leśniczy wie, czym jest kalendarz polowań. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy organizujących cały rok dla tych osób. Jeśli zastanawiasz się na czym polega ten kalendarz i dlaczego jest taki ważny, koniecznie przeczytaj ten artykuł!

Czym jest kalendarz polowań? Podstawowa definicja

Kalendarz polowań to innymi słowy kalendarz zawierający w sobie określone sezony polowań (okresy łowieckie) na określone gatunki dzikiej zwierzyny. Polowanie na dane zwierzęta poza sezonem polowań na nie jest zabronione - poza okresem łowieckim, są one pod ochroną. Ważne jest, by pamiętać, że w przypadku niektórych zwierząt istnieją pewne ograniczenia co do polowań i warto zapoznać się z nimi, zanim rozpoczniemy swoja łowiecką przygodę.

Gdzie szukać informacji przed łowami?

Rozpoczynasz swoją przygodę z myślistwem i chcesz dowiedzieć się więcej o tej dziedzinie? Warto szukać więcej informacji, by nie popełnić błędu podczas polowań. Kalendarz polowań dostępny jest w internecie, tak samo jak i inne ważne informacje - pamiętaj jednak, by korzystać z zaufanych, autoryzowanych źródeł. Polecamy szczególnie udanie się do najbliższego związku myślistwa lub kontakt ze specjalistycznymi firmami związanymi z myślistwem - często na ich oficjalnych stronach internetowych, znajdziesz najważniejsze aktualności ze świata łowiectwa. Warto także korzystać z aktualnych książek specjalistycznych, które mogą pomóc w zdobyciu wiedzy teoretycznej - znajdziesz je w księgarniach oraz bibliotekach, w głównej mierze specjalistycznych.